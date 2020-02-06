علي مراد: «الأبيض» للاعبين الجاهزين فقط

المصدر: دبي - العوضي النمر

عبّر علي مراد، عن سعادته بالانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، ومساعدة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش في مهمته خلال المرحلة المقبلة، وقال: «شرف لي أن أوجد في خدمة منتخب بلادي، وقائمة الفريق التي ستعلن خلال مارس المقبل، استعداداً لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا، ستكون للاعبين الجاهزين فنياً وبدنياً، بصرف النظر عن الاسم والعمر، واعتبر أن وجود اللاعبين تيغالي وكايو وليما في قائمة المرشحين للانضمام للمنتخب، إضافة فنية قيمة.

ثقة يوفانوفيتش

جاء ذلك في أول تصريح للمدرب علي مراد، وخص به «البيان الرياضي»، فقال: «اختيار المدرب الصربي لشخصي، ثقة أعتز بها، والأبيض قادر على تحقيق طموحات جماهيره، خلال التصفيات الآسيوية، ولعل بداية التجمع في عهد المدرب يوفانوفيتش، تبرهن على جدية اللاعبين وحماسهم وانضباطهم، وهذا مؤشر جيد، يدعونا للتفاؤل خلال الفترة المقبلة».

مرحلة مقبلة

ويطالب علي مراد، بضرورة تكاتف الجميع، من اتحاد كرة وأندية وإعلام وجماهير، خلف المنتخب، خلال المرحلة المقبلة، من أجل حسن تمثيل الوطن في هذا المحفل القاري المهم، وتحقيق الطموحات، قائلاً: «إن شاء الله سيكون منتخبنا ولاعبوه على قدر المسؤولية».