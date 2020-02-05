بيدرو : لن نغير أسلوبنا أمام الشارقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، إن فريقه سيلعب أمام الشارقة يوم الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، بأسلوبه المعروف، المعتمد على الاستحواذ على الكرة والعمل على تحقيق الفوز والمحافظة على الشباك نظيفة وعدم استقبال أي هدف،

وأوضح أن العين مطالب بإظهار شخصيته القوية واللاعبون يدركون ما المطلوب منهم في كل مباراة يخوضونها، وأشار إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بين فريقين يملكان نفس الرصيد من النقاط ويسعيان دوما لحصد الألقاب.

وقال: الشارقة فريق منظم ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة ولكننا نلعب بأرضنا ووسط وجمهورنا وسنعمل من أجل الفوز.