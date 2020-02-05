بوقرة : مباراة خورفكان من فئة الست نقاط

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

وصف الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة مباراة خورفكان بانها من فئة النقاط الستة وتمثل أهمية كبيرة للذئاب خصوصاً وانها تجمعهم بأحد الفرق التي تنافسهم البقاء مع الكبار.

وعبر بوقرة عن سعادته بتألق اللاعبين وبالمستوى الجيد الذي ظهروا به أمام شباب الأهلي المُتصدر قبل أيام والتي اكدت استعدادهم وتأهبهم للقاء يوم الجمعة المقبل امام خورفكان ، وقال خصصنا الأيام القليلة الماضية لعملية استشفاء اللاعبين خصوصاً وان الفارق بين كل مباراة وأخرى قليلاً وعملت على تصحيح بعض الهفوات واشعر بجاهزية اللاعبين لخوض المباراة والتي تعتبر نهائي كؤوس لفريقنا وعلينا العمل بصورة اكبر من اجل العودة من الامارة الباسمة بالنقاط الثلاثة .

وفيما يتعلق بتدعيم خورفكان لصفوفه بأبرز اللاعبين أشار بوقرة إلى انه على دراية كاملة بتفاصيل المنافسه و محترف اجنبي واحد يستطيع ان يصنع الفارق لكننا درسنا خورفكان جيداً وسنعمل على احباط تحركاتهم للحد من خطورتهم .

وعن غيابات فريقه قال بوقرة بان الغائب الوحيد سيكون المدافع عبد الله النوبي الذي أنضم لأداء واجب الخدمة الوطنية لكننا استطعنا ان نعوض بشقيقه خلفان النوبي القادم من شباب الأهلي خلال المير كاتو الشتوي الأخير فهو لاعب مهاجم يمتلك إمكانات كبيرة.

منوهاً الى عودة الثلاثي فهد سبيل من الإيقاف بعد أن غاب عن مباراتي الفريق امام العنابي وشباب الأهلي إلى جانب تعافي كل من جوناثان وحميد عباس.