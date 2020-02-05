جوران : نطمح إلى تقريب فارق النقاط مع منافسينا

المصدر: خورفكان- محمد فضل

أكد الصربي جوران مدرب خورفكان بان فريقه يطمح لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة التي استهل بها مرحلة الاياب بعد الفوز على الشارقة والتعادل مع حتا.

مشيراً الى أن لاعبي فريقه رفعوا شعار الفوز على الفجيرة يوم الجمعة المقبل وذلك لتقريب الفارق في النقاط بين خورفكان والفرق التي تتفوق عليه في جدول الترتيب والتي تنافسه علي البقاء مع الكبار مؤكداً جاهزية الفريق لخوض للقاء الذئاب.

وقال خلال المؤتمر الصحفي : لعبنا مباراتان جيدتين في الدور الثاني للبطولة وحققنا بهما نتائج ايجابية وقدم اللاعبون خلالها أداءاً رائعا وانا سعيد بانسجام وتألق الاجانب الجدد مع بقية زملائهم المواطنين"

وتابع "نتطلع من خلال المباراة الى تحقيق النتيجة الإيجابية والتي لا تقل عن الفوز مع كامل احترامنا للفريق الضيف لتطلعاته ولما يملكه من لاعبين جيدين لكننا جاهزين للمباراة، وفي حاجة ماسة للنقاط الثلاثة ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين بتحقيق الفوز، ة وعن الأسلوب الذي سيخوض به المباراة قال انه يدرك بان الفجيرة يلعب بشكل دفاعي بحت ويعتمد على المرتدات ، ولكننا نتحسب احتمال تغييره لأسلوب اللعب".