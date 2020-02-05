الرمادي: نتعامل مع الوصل بعيداً عن الماضي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد ايمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان انه يتعامل مع مضيفه الوصل ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي مساء الجمعة، بعيداً عن تبعات الجولة الماضية التي فاز فيها فريقه على النصر وخسر الوصل من العين.

مشيراً إلى ان كل مباراة تختلف عن الأخرى، وأنه ولاعبوه لن يتذكروا فوزهم على الوصل في الدور الأول، وقال ان الوصل منافس قوي يتطلب التعامل معه بحذر.

كما ان لاعبيه مطالبون بالاستفادة من دروس المواقف السابقة عندما كان الفريق يفوز ثم يتعثر في الجولة الثانية، مؤكداً ان صفوف عجمان مكتملة ولا توجد غيابات تذكر والروح المعنوية عالية بتحقيق النتيجة المرجوة.