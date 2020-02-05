دبا الفجيرة يقيل مدربه البرازيلي سيرجيو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أقال نادي دبا الفجيرة مدربه البرازيلي سيرجيو بعد سلسلة من النتائج السلبية الأخيرة في دوري الدرجة الأولى والتي كان اخرها خسارته امام العروبة قبل اسبوع بنتيجة 3-0 وهى الهزيمة التي عجلت برحيل المدرب سيرجيو ليتجمد رصيد الفريق عند 17 نقطة متراجعا للمركز الرابع.

وقامت إدارة نادي دبا الفجيرة بتعيين مدرب فريق 16 سنة المغربي احمد مجاهد بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد في قادم الأيام ، الجدير بالذكر ان دبا سيواجه الذيد يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة ال12 من دوري الأولى .

ويعتبر سيرجيو والذي حل بديلاً للمدرب الوطني محمد الخديم الضحية السادسة بدوري الهواة بعد رحيل كل من محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة وأيضا استقالة عيد باروت من تدريب صقور الأمارات لينوب عنه المقدوني جوجيكا كما وأنهى مسافي خدمات المغربي إبراهيم بفود ليتعاقد مع المواطن جمال الحساني ومغادرة التونسي يسري بن كحلة مدرب العروبة ليحل مكانه الكرواتي ستارسيفتش .