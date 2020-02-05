ريجيكامب: فخر لفابيو ليما تمثيل منتخب الإمارات

المصدر: دبي-علي شدهان

اعرب الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة، عن قناعته بأنه فخر لفابيو ليما محترف الفهود، تمثيل منتخب الإمارات خلال المرحلة القادمة بعد حصوله على الجواز الإماراتي، مبديا سعادته بالخطوة، مشيرا إلى أنه بات بإمكان ليما تحقيق حلمه في تمثيل منتخب عريق في مباريات دولية ضمن بطولات كبرى كتصفيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

إضافة نوعية

وأشار ريجيكامب إلى أنه بإمكان ليما أن يشكل إضافة نوعية لمنتخب الإمارات كونه ما زال في أوج عطائه وامامه سنوات عدة للعطاء مع المنتخب.