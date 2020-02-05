محمد اليماحي: الاستغناء عن جوجاك قرار فني

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

أكد محمد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء بأن قرار الاستغناء عن اللاعب المجري جوجاك يعتبر فنياً ومن صميم عمل الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق الذي يرى بأن المردود الفني لكابتن منتخب المجر والأداء بشكل عام ظل متراجعاً، وذلك من خلال عمل إحصائية قام بها داسيلفا عن اللاعب عبر مشاركته في المباريات الأخيرة سواء في الشق الدفاعي أو فيما يتعلق بمساندته للهجوم، كما شكك اليماحي في مداخلة مع قناة أبوظبي الرياضية عن حقيقة الفرص التي صنعها اللاعب والتي تخطت حاجز الـ50 تمريرة حقيقية للمهاجمين أمام المرمى كما أشيع عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ربما لا تبدو صائبة متسائلاً ما إذا كانت صحيحة، خصوصاً وأن كلباء لم يستفد منها بدليل عددية الأهداف المحرزة حالياً في المسابقة.

تقدير

وقال اليماحي نحن في إدارة النادي نكن كل احترام وتقدير لجوجاك ونشكره على الفترة التي قضاها معنا في كلباء خلال الموسم الماضي ونصف الموسم الحالي، لكن ربما أثر عامل السن «35 عاماً» على عطاء اللاعب في أرضية الملعب وآن الأوان لكلباء لتقييد لاعب جديد مكان جوجاك وهو الهولندي نافرون فور«27 عاماً» الذي تم التأمين على مستواه من قبل الجهاز الفني للفريق فهو صانع ألعاب بدرجة كبيرة وسيفيد الفريق الأول مستقبلاً، منوهاً إلى أن كلباء دعم صفوفه بعدد من اللاعبين الشباب وذلك لتحقيق أهداف النادي التي رفعها والتي تتمثل في إبقاء النمور في دوري الأضواء إلى جانب الذهاب بعيداً ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتتويج باللقب الغالي، متمنياً التوفيق لكل من تم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي وحظ أوفر لمن غادر الكشوفات.