المصدر: دبي- إيهاب زهدي

على مدار سنوات طويلة من تاريخ كرة القدم الإماراتية، مشى أبناء على درب الآباء، وواصلوا مسيرة العطاء والتألق في المستطيل الأخضر، وشهد الموسم الجاري 2019-2020، ظهور نجوم جدد هم أبناء لآباء كانوا لاعبي كرة قدم سابقين، ولفتوا إليهم الأنظار، ليتوقع لهم الخبراء مستقبلاً متميزاً، وتضم قائمة الواعدين الجدد كلاً من ماجد عبد الله سالم لاعب الوحدة، خاطر سبيت خاطر لاعب الجزيرة، مايد مصبح ابن محسن مصبح، حارب عبد الله سهيل وعبد الله جميل لاعبي شباب الأهلي.

مايد.. امتداد «الأخطبوط»

الحارس الشاب مايد، أحد اللاعبين الواعدين الذين ظهروا في الملاعب خلال السنوات الأخيرة، ولكنه وصل إلى درجة النضج ليكون إحدى المواهب التي يتولاها مجلس الشارقة الرياضي بالرعاية بهدف تطوير مستواه من خلال تجربة احترافية خارجية خاصة، ويتواجد مايد حارس الشارقة حالياً، مع نادي ليغانيس، ليكون الحارس الثالث في قائمة الفريق الإسباني في مشوار الدوري يستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيلعب ويتدرب مايد، تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أغيري، والذي سبق له تدريب نادي الوحدة الإماراتي، ومنتخب مصر الأول، والذي يقود ليجانيس منذ نوفمبر الماضي، والمعروف أن مايد، هو ابن حارس الشارقة والمنتخب الوطني السابق محسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، والملقب عندما كان لاعباً بـ«الأخطبوط»، وأحد لاعبي منتخبنا في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وخاض أكثر من 100 مباراة دولية مع «الأبيض».

ماجد والكربي.. اختيار للدفاع

يلعب ماجد عبد الله سالم (19 عاماً)، وعبد الله الكربي (22 عاماً)، في خط دفاع الوحدة، وماجد هو ابن لاعب الوحدة السابق عبد الله سالم، وشارك في الموسم الجاري، في مباراتين بدوري الخليج العربي، ونال إنذارين، و4 مباريات في كأس الخليج العربي، وطرد في مباراة، ولعب 7 مباريات في دوري الرديف، ونال إنذاراً واحداً، وتلقى طرداً واحداً أيضاً، وذلك بمجموع دقائق مشاركة، 858 دقيقة.

ويلعب ماجد في نفس خط الدفاع، والذي كان والده يوماً قائداً للوحدة من خلاله قبل الاعتزال، والآن يشغل عبد الله سالم، أحد مقاعد عضوية مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، إلى جانب العمل مديراً تنفيذياً للشركة، فيما عبد الله، هو ابن لاعب الوحدة السابق فيصل ناصر الكربي، ولعب 5 مباريات مع فريقه في دوري الخليج العربي، وسجل هدفاً، ونال إنذاراً، و6 مباريات في كأس المحترفين، ونال إنذاراً أيضاً، ومثلها في دوري الرديف.

خاطر وهزاع.. وذكريات نجم

يلعب خاطر (18 سنة)، وهزاع (17 سنة)، في صفوف نادي الجزيرة، وهما ابنا نجم منتخبنا الوطني السابق سبيت خاطر، وشارك خاطر في مباراتين للجزيرة في كأس الخليج العربي هذا الموسم، ومباراة في دوري الرديف،

بينما لم يلعب شقيقه سوى 35 دقيقة فقط هذا الموسم، ويتمنى الاثنان السير على خطى والديهما، والذي امتلك مسيرة مميزة مع العين والجزيرة والفجيرة، إلى جانب 120 مباراة مع منتخبنا الوطني الأول، ويعد واحداً من أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة الإماراتية.

حارب وجميل.. مستقبل «فرسان دبي»

حارب عبد الله سهيل لاعب شباب الأهلي، ابن عبد الله سهيل لاعب الشارقة السابق، ومساعد مدرب الفريق تحت 17 سنة حالياً بنادي الشارقة، ويعد أحد أبرز المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار خلال الموسم الجاري، بعدما منحه الجهاز الفني لـ«فرسان دبي»، الفرصة كاملة لإثبات الذات، وهو أمر لم يدعه اللاعب يفلت بين يديه، وظهر بمستوى أكثر من رائع في مشاركته في 10 مباريات كاملة في الموسم الحالي في مختلف مسابقات المحترفين، بدقائق لعب 597 دقيقة، ورغم أنه سجل هدفاً واحداً، إلا أنه ساهم في صناعة الكثير من الأهداف لزملائه.

أما زميله أحمد عبد الله جميل (21 سنة)، فهو ابن عبد الله جميل، حارس مرمى الأهلي السابق، وأحمد يجيد اللعب كظهير أيمن مع نادي شباب الأهلي، ولعب معه 1320 دقيقة موزعة على 16 مباراة في مختلف مسابقات المحترفين، وسجل هدفاً واحداً، ونال 4 بطاقات صفراء.