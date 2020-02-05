نادي العين.. أدوار إنسانية

رغم التزاماتهم مع فريقهم المواجه بتحديات واستحقاقات كبيرة ومباريات متتابعة على المستويين المحلي والآسيوي، إلا أن ذلك لم يمنع نجوم العين، من القيام بأدوارهم الإنسانية والأخلاقية، انطلاقاً من الدور المهم والفعال الذي يضطلع به النادي في ترسيخ مفهوم النادي الشامل الذي لا يقتصر على النواحي الرياضية فحسب، فقد شارك عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم والألعاب الرياضية، برفقة موظفي النادي، في الحملة العالمية لمكافحة السرطان التي نظمها مستشفى توام صباح أمس، وعبّر العيناوية عن مشاعرهم الصادقة ولسان كل منهم يلهج بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يمن على المرضى بعاجل الشفاء، ويخفف عنهم ألم المرض ويثيبهم وأهلهم بخير الجزاء.

وقد وجدت الزيارة العيناوية صداها الطيب في نفوس المرضى وأهلهم.

وسبق لنجوم العين أن قاموا بمبادرات خلّاقة تضمنت المشاركة في فعاليات متنوعة على المستويين المحلي والعالمي.(العين - طلحة عبدالله)