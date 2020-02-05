كواترو يشكو للاتحاد أحداث لقائه بالموج

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

تقدم فريق كواترو متصدر دوري الدرجة الثانية بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بعد الأحداث التي صاحبت مباراته الأخيرة مع الموج ضمن منافسات الجولة 11، والتي خسرها كواترو 1-3، وجاءت تفاصيل الشكوى بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف المجهزة بالأدوات والمسعفين قبل انطلاق المباراة، بالإضافة إلى عدم وجود عناصر الأمن سواء من الشرطة أو من شركات الأمن التي عادة ما تقوم الأندية بالتعاقد معها لتأمين المباريات والحكام، ما دعا حكام المباراة إلى إعطاء مهلة 15 دقيقة للفريق المستضيف وقبل انقضاء الوقت بثلاث دقائق وصلت سيارة إسعاف من دون مسعف أو أدوات طبية، وقام مقيم الحكام بإعطاء الضوء الأخضر للحكام ببدء المباراة رغم غياب عناصر الأمن، ما دعا إلى احتجاج فريق كواترو، حيث تنص لائحة البطولة على عدم بدء المباريات في حالة عدم وجود عناصر الأمن، وطالب كواترو في الشكوى باعتبار المستضيف خاسراً صفر-3 حسب اللائحة.