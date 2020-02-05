«الأبيض» الشاب يستعد لكأس العرب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أجرى منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 أمس أولى حصصه التدريبية بملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن تجمعه الداخلي الثالث، والذي يستمر حتى الغد، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 17 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً تم تقسيمها إلى مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وليبيا وجزر القمر.

وقال بدر أحمد مدير المنتخب إن الجهاز الفني بقيادة اليوناني نيكولاس يحرص على إقامة مثل هذه التجمعات القصيرة بهدف التعرف على إمكانيات اللاعبين بشكل أكبر واكتشاف عناصر جديدة من خلال متابعة أعضاء الجهاز الفني لمباريات مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً، مشيراً أن أجواء التجمعين الأول والثاني كانت مثالية.