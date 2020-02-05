البطائح يستعيد صدارة دوري الصالات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

استعاد فريق نادي البطائح صدارة دوري الصالات بفوزه أول من أمس على مستضيفه وجاره فريق نادي مليحة 5-2 وبعد أن فرض الظفرة التعادل على ضيفه شباب الأهلي 3-3 في المباراة التي تقدم فيها شباب الأهلي 3-1 وعاد الظفرة بالتعادل 3-3 وأهدر فيها شباب الأهلي فرصة الفوز عندما أهدر له لاعبه أحمد حسين حماد فرصة ضربة جزاء في آخر ثانية من زمن اللقاء.

وبنهاية مباريات الجولة 12 من دوري الصالات يصبح الترتيب على النحو التالي: البطائح في الصدارة بفارق الأهداف عن دبا الحصن المتساوي معه في 21 نقطة، وشباب الأهلي والنصر في المركزين الثالث والرابع برصيد 20 نقطة لكل وخورفكان خامساً برصيد 18 نقطة ليشتد الصراع على بلوغ البلاي أوف محصوراً بين الفرق الخمسة.