تحديد ملاعب مباريات ربع نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بدبي اجتماعها الدوري برئاسة حميد أحمد الطاير عضو اللجنة الانتقالية وبحضور الدكتور محمد سعيد الحتاوي نائب رئيس اللجنة وجمعة العبدولي وحمد الشبيبي ويحيى المطروشي أعضاء اللجنة إلى جانب أيمن هارون مدير إدارة المسابقات مقرر اللجنة ومحمد النقبي رئيس قسم المسابقات والسيد أبو النجا مسؤول اعتماد المباريات .

وحددت اللجنة الملاعب المحايدة المستضيفة لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019-2020 ، حيث ستقام مباراة بني ياس وشباب الأهلي دبي باستاد خليفة بن زايد في العين يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري الساعة 17:30 ، ويستضيف ستاد بني ياس بالشامخة في ذات اليوم مباراة الظفرة والجزيرة الساعة 20:30 ، فيما تقام مباراة العين والوصل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة يوم "السبت" الموافق 22 فبراير الساعة 17:30 على أن تقام مباراة اتحاد كلباء والشارقة في نفس اليوم باستاد نادي الإمارات برأس الخيمة الساعة 20:30 .

وجاء اختيار توقيت المباريات انطلاقاً من حرص اللجنة على ضمان الحضور الجماهيري للأندية المتأهلة خاصة وأن المباريات ستُلعب في ملاعب محايدة .