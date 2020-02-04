عبدالله كاظم يغيب عن حتا أمام كلباء

المصدر: دبي ــ علي الظاهري

يغيب لاعب حتا عبدالله كاظم عن المواجهة المقررة أمام فريق اتحاد كلباء بعد غدٍ لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي، وكشف اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، ان كاظم سيغيب بسبب إصابة في العضلة تعرض لها في مباراة الجولة الماضية امام خورفكان، مشيراً إلى ان اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم قد يشاركون المباراة.

ويحتل حتا المركز الثالث عشر برصيد ٩ نقاط فيما يحتل كلباء المركز الحادي عشر برصيد ١٣ نقطة.

وشدد كونتيس على أهمية اللقاء الذي يعادل 6 نقاط باعتبار الفريقين يبحثان عن الافضل على لائحة الترتيب، موضحاً أن ضيق الوقت بين الجولتين لم يمنح فرصة الاستشفاء للاعبين إلا أن ذلك لن يؤثر في مستوى التركيز.

وقال كونتيس إنه يدرك قيمة الإضافة التي حققها منافسه كلباء في الانتقالات الشتوية متمنياً تكرار مشهد الدور الاول حينما تفوق "الاعصار" على "النمور" بهدف دون مقابل.