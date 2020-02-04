الانضباط تعاقب مطر وخميس بسبب براينت

المصدر: دبي- العوضي النمر

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لاعبا نادي الوحدة إسماعيل مطر وخميس إسماعيل بالغرامة ألف درهم مع لفت نظرهما، وذلك لرفعهما قميصاً تضامناً مع رحيل أسطورة السلة الأمريكية كوبي براينت، الذي تحطمت مروحيته أخيراً، في مباراة الوحدة مع الفجيرة بعد تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح العنابي. وذلك لتعارض التصرف مع اللوائح التي تمنع رفع اللافتات والصور في المباريات.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة حمدان الزيودي، إن اللجنة نفذت اللائحة بحق تصرف اللاعبان وفق لما هو موجود من عقوبات في هذا الجانب، مثلما حدث مع لاعب نادي العين التوغولي كودجو دو لابا عندما رفع قميص يحمل صورة لأحد الأشخاص ذكر أنه والده.

وعاقبت اللجنة نادي الوحدة بالغرامة المالية 10 ألف درهم، مع توجيه الإنذار، وذلك لخلو قائمة فريقه تحت 21 سنة من طبيب في المباراة السابقة مع نادي الجزيرة.

وفي السياق نفسه، أوقعت لجنة الانضباط عقوبة مالية قدرها 10 ألف درهم على نادي حتا، لتلفظ جماهيره بعبارات غير لائقة بحق حكم مباراة فريقهم أمام خورفكان في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأجلت لجنة الانضباط خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي النظر في شكوى فريق كوارترو، المقدمة ضد نادي الموج، لعدم تواجد سيارة إسعاف مجهزة ورجال في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الثانية، والتي انتهت لمصلحة الموج بثلاثية لهدف يوم الجمعة الماضي. وذلك لتقصي الحقائق والتحقيق مع كافة الأطراف المعنية بالواقعة. واستدعاء طاقم الحكام للرد على ما ورد بخصوصهم في الشكوى.

وحددت اللجنة جلسة الاثنين المقبل للنظر في الشكوى والتوصل لقرار بشأنها.