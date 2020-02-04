كرونو: نتائج النصر غير مرضية

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

عبر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر عن قلقه وعدم رضاه عن نتائج فريقه في الفترة الأخيرة بعد أن عجز عن تحقيق الفوز آخر 3 جولات، مشدداً على ضرورة عودة العميد إلى سكة الانتصارات عندما يلتقي الظفرة ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليـج العربي بعد غد.

وقال: نحن غير راضين عن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ومثلما تحدثت سابقا، اللاعبون يعانون من الإرهاق الذهني بسبب الأحداث الكثيرة التي واجهناها، من سلبيات الفترة الماضية هي أننا لم نحقق النتائج المطلوبة، أما الايجابيات فهي القدرة على خلق فرص عديدة للتسجيل رغم أننا لم ننجح في تحويلها إلى أهداف، لقد سددنا 58 مرة على المرمى خلال المباريات الثلاث الأخيرة دون فائدة، وهنا نتحدث عن مشكلة في التسجيل.

واعترف المدرب الكرواتي أن النصر يعاني من عقم هجومي بعد تسجيله 17 هدفا فقط في 15 مباراة، وأضاف: ندرك أن لدينا مشكلة من الناحية الهجومية ونسعى لحلها في المباريات المقبلة، وفلسفتي أن أجعل جميع اللاعبين يسجلون وليس المهاجمين فقط، الخطوة الأولى كانت صناعة الفرص والخطوة الثانية هي تحويلها إلى أهداف ونعمل على تحقيقها.

وتابع: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الظفرة، فهو فريق جيد يلعب بطريقة دفاعية ويحسن غلق المساحات ويعتمد على القوة البدنية ولكن على لاعبينا أن يظهروا ردة فعل أقوى.

وحول غيابه في مباراتين متتاليتين عن دكة الاحتياط بسبب الإيقاف، أوضح كرونو أنه سيكون أكثر حذرا في المستقبل ويحاول التحكم في ردة فعله العاطفية التي كان يسعى من خلالها إلى نقل الطاقة الإيجابية والحماس إلى اللاعبين.

ورحب كرونو بأحمد العطاس ومحمد فوزي القادمين من شباب الأهلي والجزيرة، مشيرا إلى أن محمد فوزي الذي يعاني من إصابة حاليا سيكون جاهزا أمام الوحدة في الجولة 17.