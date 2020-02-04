رازوفيتش: النصر من أفضل فرق الدوري في الأداء الجماعي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أظهر الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة احتراما كبيراً لمنافسه النصر قبل لقاء الفريقين بعد غد الخميس في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، مؤكدا أنه من أفضل فرق الدوري التي تتميز بالأداء الجماعي.

وذكر رازوفيتش أن النصر يتميز بعناصر موهوبة تمتلك الخبرة في مختلف خطوط اللعب وأضاف: "النصر خليط جيد من اللاعبين المواطنين والأجانب ورغم تراجع نتائجه مؤخرا لكنه منافس قوي وقادر على العودة للانتصارات في كل الأوقات لذلك علينا احترامه والتعامل معه بحذر حتى نتمكن من الفوز عليه.

واستطرد رازوفيتش وقال: "نحن أيضا خسرنا آخر مباراتين بعد فترة جيدة من الانتصارات، ما يجعل ظروفنا متشابهة. لكننا اجتهدنا في التدريبات السابقة وعملنا على معالجة بعض السلبيات، حتى يكون الفريق في كامل الجاهزية للقاء الذي نعمل من خلاله على العودة للانتصارات".

وكشف مدرب الظفرة عن وجود بعض الغيابات في صفوف فريقه أبرزها ياسين البخيت الذي انضم إلى الكشوفات أخيرا قادما من اتحاد كلباء. إلى جانب المدافع عبد الرحمن يوسف. مبينا أن الجهاز الطبي يبذل جهودا مقدرة حتى يتمكن من تجهيز اللاعبين، لكنه أشار إلى أن مشاركة يوسف غير واردة مع إمكانية مشاركة البخيت.