خيمينيز: نحتاج فرصاً كثيرة لتسجيل هدف واحد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على أهمية مواجهة بني ياس المقررة بعد غد على استاد آل نهيان ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي، مشدداً على أن الوحدة مطالب بالاستمرار في تقديم أداء قوي مثلما فعل في مباراة الجزيرة في ديربي العاصمة الجولة الماضية، ومواصلة الانتصار لأن أي نتيجة غير الفوز لن تفيد الفريق خاصة وأن الجولة الحالية ستشهد مواجهات مباشرة للمنافسين وقد يستفيد الوحدة من نتائجها في ظل فارق النقطة الواحدة مع الوصيف.

وقال: "الفريقان يعيشان حالة جيدة على مستوى الأداء والنتائج، وأعتقد أن بني ياس لن يكون منافساً سهلاً خاصة وأنه حقق 3 انتصارات متتالية ويعد ثاني أكثر الأندية فوزاً في المباريات الأخيرة بعد الوحدة".

وأضاف:" تركيزنا ينصب فقط على مباراتنا مع بني ياس بغض النظر عن المواجهة الصعبة التي تنتظرنا الأسبوع المقبل في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، ونفكر في كل مباراة على حدة وما حققه الفريق حتى الآن".

وأعرب عن سعادته بمردود اللاعبين في المباريات الأخيرة والتطور الفني للفريق، مشيراً إلى أن الفريق ربما يحتاج لعدد كبير من الفرص لتسجيل هدف إلا أنه ورغم ذلك الفريق يصنع فرصاً عدة مثلما حدث في مباراة الجزيرة وفرض سيطرتنا على الكرة في وسط الملعب.

وأبدى خيمينيز استغرابه من حديث شايفر في المؤتمرات الصحفية عن أن رحيل المهاجم الإسباني بيدرو كوندي جعل الفريق أكثر جماعية وتطوراً، لافتاً إلى أنه لا يستطيع الحديث عن ذلك الأمر كونه لا يعلم علاقة مدرب بني ياس بلاعبيه.

وكشف عن غياب الظهير الأيمن محمد برغش عن المباراة بسبب الإصابة، إذ سيخضع لاختبار طبي اليوم لتحديد مدى إصابته.