الزرعوني والصيعري أول المتقدمين لعضوية اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة تقدم نادي الشارقة بأوراق ممثله هشام الزرعوني ليكون أول المتقدمين للترشح للعضوية، والزرعوني عضو حالي في اللجنة الانتقالية ومن الشخصيات التي تتمتع بخبرة كبيرة في المجال الرياضي والمالي، وسبق وشغل مناصب رئيس لجان المالية والمسابقات في المجلس السابق، كما تقدم نادي الوحدة بأوراق ترشح عامر الصيعري، وهو من الشباب الواعد.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة العديد من المفاجآت في عملية الترشح، حيث ينتظر عدم تضمين عدد من أسماء أعضاء اللجنة الانتقالية الحالية في ترشيحات الأندية، فيما ينتظر أن يقوم نادي الحمرية بترشيح لاعب المنتخب الوطني الأسبق يوسف حسين لعضوية اتحاد الكرة حيث يتوقع أن يكون له مكانة كبيرة في عضوية المجلس المقبل.

وسوف يستمر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، للدورة الانتخابية المقبلة حتى 13 من الشهر الجاري، حيث ستقوم الأندية بترشيح ممثليها ومن ثم عرض الأسماء بشكل نهائي على الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي تم تزكيته لرئاسة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية المقبلة لاختيار أعضاء قائمته المكونة من 5 أعضاء عن الأندية المحترفة، و3 أعضاء عن أندية الهواة، وتعيين 3 أعضاء من زوري الاختصاص والكفاءة ومشاركة رئيس رابطة المحترفين بصفته.

آلية الانتخابات

وأشار المستشار سالم بن بهيان العامري أن اللجنة قامت بإرساله استمارات الترشح للأندية، على أن تقوم بتعبئة بياناتها بمرشح النادي "31 ناد" واعتماد الاستمارة ومن ثم تفويض شخص بتسليم استمارة الترشح للأمانة العامة، والتي ستقوم بدورها بتسلميها للجنة الانتخابات مع آخر يوم لفتح باب الترشح، ونبه رئيس لجنة الانتخابات الأندية بضرورة أن تكون الاستمارة سليمة تماما ولا يوجد بها أي كشط أو أمور تبطل ترشح صاحبها.

وقال المستشار سالم بن بهيان أن لجنة الانتخابات ستقوم بفرز الاستمارات، واعتماد الرشحين بشكل مبدئي ومن ثم فتح باب الطعن أمام الأندية للاعتراض على أي مرشح، ومن ثم اعتماد الأسماء بشكل نهائي ورفعها إلى رئيس اتحاد الكرة الذي تم تزكيته لاختيار القائمة الخاصة به من بين المرشحين، والتي ستكون عبارة عن 5 مرشحين من أندية المحترفين، و3 من أندية الهواة، واختيار 3 أعضاء بالتعيين إضافة إلى وجود رئيس رابطة المحترفين والذي سيكون نائب أول للرئيس.

توفير الاستقرار

وأبدى رئيس لجنة الانتخابات سالم بن بهيان تفاؤله بنظام القوائم في العملية الانتخابية الذي يساهم في توفير الاستقرار أمام أعضاء مجلس الإدارة لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل، وقال على الأندية حسن اختيار مرشحيها لتكوين فريق عمل قوي، يقوم بتطوير كرة الإمارات خلال السنوات الأربعة المقبلة، خاصة مع النتائج المحزنة لمنتخباتنا الوطنية في عدد من البطولات التي أقيمت مؤخراً.

كيفية الاختيار

وعن كيفية اختيار الرئيس لأعضاء قائمته يقول رئيس لجنة الانتخابات، بعد اعتماد قائمة الترشيحات القادمة من الأندية سيتم رفع الأسماء للرئيس لاختيار أعضاء قائمته من بين المرشحين وفق اللوائح المنظمة لذلك، وطبعا يهم الرئيس اختيار كفاءات تساهم في تطوير العمل بأفكارهم وخبراتهم، ومن ثم عقد جمعية عمومية لاعتماد القائمة والاعلان عن المجلس المقبل لإدارة اتحاد الكرة للسنوات الأربعة المقبلة.

أصوات معارضة

وبسؤال رئيس لجنة الانتخابات المستشار سالم بن بهيان العامري عن عدم وجود صوت معارض في نظام القوائم يقول بصفتي ابن للإمارات ورئيسا للجنة الانتخابات أقول وماذا استفدت الاتحادات من وجود أصوات معارضة خلال الدورات الماضية سوى مزيد من الخلافات التي كان لها تثير سلبي على النشاط، ودعونا ندعم تلك التجربة لعلها تساهم في تحقيق الطفرة المنتظرة، وهنا أقول أن يد واحدة لا تصفق لابد أن تدعم الأندية مثل تلك المجالس ووضع الصالح العام والمنتخبات الوطنية اهتمام أول لذلك فان التكاتف مطلوب لتحقيق طموحات الشارع الرياضي.