"الميركاتو" 302 صفقة في 21 يوماً

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أغلق اتحاد الكرة باب « الميركاتو» الشتوي أمس، وبلغ إجمالي المعاملات التي تم تسجيلها رسمياً 302 صفقة خلال 21 يوماً، منها 57 لاعباً في الساعات الأخيرة قبل الإغلاق تفاصيلها 52 حالة استبدال و38 حالة إعارة داخلية، و196 تسجيلاً للاعبين، وسجل نادي العين لاعبه أنجيليلو فيليب باربوزا لفريق تحت 21 سنة في آخر معاملة قبل إغلاق باب القيد بدقائق، وأكد يعقوب آل علي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن فترة «الميركاتو» تسجيل 57 معاملة في اليوم الأخير ما تسبب في ضغوط كبيرة حيال عملية التسجيل، كما شهد «الميركاتو» إنهاء 77 معاملة في أندية دوري الأولى و103 لأندية المحترفين و122 معاملة لأندية الثانية.

وشهد اليوم الأخير تسجيل شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو بديلاً عن مارياني، وقيد الأوزبكي جانييف من أجل المشاركة الآسيوية، وقام الوصل بقيد الألماني تراش وسجل الشارقة كل من عمر جوهر بنظام الإعارة قادماً من خورفكان، والبرازيلي بيريرا، والإيطالي عبدالله تراوري ضمن فئة المقيمين، وقيد حتا البرازيلي جوناتاس سانتوس في خانة المقيمين واعاد الجزيرة قيد سعيد حزام بالفريق الأول، وسجل كلباء البرتغالي غوميز على سبيل الإعارة من الشارقة.