قصة.. «تراش الوصل» أول ألماني في دورينا

المصدر: (دبي - علي شدهان)

اشتهرت فرق دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات بتنوّع تعاقداتها مع لاعبين أجانب من جنسيات عدة، ليس من بينها الألمانية، قبل أن يكسر الوصل القاعدة، ويتعاقد مع المدافع الألماني كريستيان تراش لتمثيل فريقه الأول إلى نهاية الموسم الجاري، ليكون تراش البالغ من العمر 32 عاماً، أول لاعب ألماني يلعب مع فريق إماراتي منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008 - 2009.

وسبق لتراش تمثيل منتخب ألمانيا في العام 2010 في 10 مباريات دولية، وتنقل خلال مسيرته الاحترافية بين أكثر من فريق في بلاده، من أشهرها شتوتغارت وفولسبورغ، قبل أن يحط الرحال في زعبيل حيث معقل الوصل.