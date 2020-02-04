«خمسة وخميسة».. صدمة جديدة

المصدر: دبي - علي الظاهري

صدمة جديدة عاشها جمهور الإمبراطور الوصلاوي، بعد أن مني الفريق بهزيمة قاسية، من مضيفه العين، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، لتلقي الخسارة بظلالها على المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، والذي حقق الفريق في عهده خسائر عريضة على مستوى البطولات المحلية والخارجية.

«خمسة وخميسة»، كانت حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، من كلا الجانبين، حيث أشاد جمهور العين بمدربه الجديد إيمانويل بيدرو، الذي غيّر من شكل الفريق، فيما فتح جمهور الوصل النار على الجهاز الفني، بقيادة ريجيكامب.

وغرد المعلق عامر عبد الله قائلاً: العين يعدل مزاج جمهوره قبل الآسيوية، ويضرب مجدداً بالخمسة على الوصل.. نتيجة كانت في السابق مستحيلة الحدوث، ولكن الآن أصبحت أمراً طبيعياً، ولم يعد أحد يتفاجأ إذا خسر الوصل بهذه النتيجة.. مبروك للأمة العيناوية، و«هارد لك لجماهير الوصل».

حسرة

ونشر حساب @_kick_off، تغريدة قال فيها: خماسيات الوصل تعود، وهذه المرة على يد العين.. الإمبراطور، بعدما بدأ بتحسين الوضع، سقط في أول اختبار كبير. ودافع @painful1987، عن مدرب الوصل قائلاً: مشكلة الوصل ليست في المدرب، الفريق حاول ووصل وتقاسم السيطرة في الشوط الأول.. ولكن الأخطاء الكارثية الفردية، كانت سبب الهزيمة، لا تقسوا على فريقكم يا «الوصلاوية»، ومبروك لفريقنا العين الإقناع قبل النتيجة والنقاط. وانتقد سلطان الدوسري منظومة الدفاع في الوصل قائلاً: دفاع الوصل، خاصة في قلب الدفاع «لا تعليق».. التاريخ لا يرحم يا إمبراطور.. نتيجة ثقيلة وقاسية.

أداء متطور

وأثنى القطب العيناوي عبد الله عقيدة المهيري، بتطور أداء العين، وقال: العين يتطور مع المدرب بيدرو، ومكاسب كثيرة، وما زال بيدرو متوهجاً، ولابا هدافاً، وعجب يعود بمزاج عالٍ، وأول ظهور لإسلام خان.. الوصل تعرض لهزيمة قاسية، وافتقد الهداف والفعالية الهجومية، مع ضعف وسطه.. مبروك للعين.

وأبدى @etaly900، أسفه حيال حال الوصل، قائلاً: حرام أن يكون هذا هو حال الوصل، جمهور الوصل لا يستحق ذلك.

وقال نجم المنصوري: الوصل لم يكن سيئاً، والنتيجة لا تعبر عن سير المباراة، في لحظة كادت النتيجة تصبح 2-3.. وفجأة أصبحت 0-5.. كاريزما العين كانت حاضرة.

بصمة واضحة

وأشاد المغرد محمد العلوي، بعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب، وقال: بصمات المدرب واضحة، خاصة أن اللاعبين هم أنفسهم كانوا مع المدرب السابق، لكن اختلاف الفكر، وتغيير مراكز اللعب، وإدخال بعض اللاعبين الصغار.

وغرد @top360_1 قائلاً: شكراً إلى إدارة نادي العين، على العمل الذي جلب لنا مدرباً ممتازاً مثل بيدرو، وصانع ألعاب كبيراً مثل إسلام خان، أتتكم بعض الانتقادات منا بسبب التأخر، ولكن رغم التأخير استقطبتم الأفضل.