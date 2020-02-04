«ديربي أبوظبي» الأكثر جماهيرية

المصدر: دبي - العوضي النمر

استأثرت لقاءات القمة باهتمام الجماهير في الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي، نظراً لقوة المنافسة والسعي لتقديم أداء قوي يعزز من فرص المنافسة على القمة. وكانت مباراة ديربي أبوظبي بين الجزيرة مع الوحدة الأكثر جماهيرياً في الجولة بحضور بلغ 5383 مشجعاً، ما أضفى على اللقاء بريقاً وقوة انعكسا على أداء اللاعبين في الملعب، وكذلك مباراة العين مع الوصل والتي شهدها 4460 مشجعاً، ما ساهم في خروج المباراة بشكل مميز، ومثل هذا الحضور الجماهيري الكبير ينعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب ويزيد من حماسهم وعطائهم.

وحرص 13 ألفاً و640 مشجعاً على حضور مباريات الجولة، بمتوسط يبلغ 1948 مشجعاً في المباراة الواحدة، والغريب في هذه الجولة أن حضور 5 مباريات بلغ 3770 مشجعاً بعد أن شاهد 458 مشجعاً مباراة النصر مع عجمان، و482 مشجعاً مباراة بني ياس مع الظفرة، و1586 مشجعاً مباراة الشارقة مع كلباء، و772 مشجعاً مباراة الفجيرة مع الوحدة، وكان أقل حضور جماهيري في مباراة حتا مع خورفكان حيث بلغ عدده 472 مشجعاً.

ولا يزال غياب الجمهور عن المدرجات لغزاً يصعب تفسيره، نظراً للطقس الرائع الذي تمر به البلاد حالياً، ومواعيد المباريات المناسبة خاصة مع قيام رابطة المحترفين بتعديل المواعيد خلال الجولة الأخيرة بما يتناسب مع الجماهير تشجيعاً لها على الحضور، بالإضافة إلى وجود حافز قوي بالسحب على سيارة فاخرة في المباريات الكبيرة والديربيات.

وكذلك قوة المنافسة بين الساعين إلى القمة والباحثين عن الهروب من القاع، ما أوجد حماساً كبيراً بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، ويبقى السؤال، أين الجماهير؟.