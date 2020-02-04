حتا ينجو من خسارة النقاط الثلاث

المصدر: دبي - علي الظاهري

لو خسرنا كانت ستكون أكبر عملية سرقة في كرة القدم.. هكذا عبر اليوناني كريستوس كونتيس بعد المباراة الأخيرة التي جمعت حتا وضيفه خورفكان والتي انتهت بالتعادل 1–1 خطفه أصحاب الأرض في الوقت القاتل رغم الأفضلية النسبية فيما يرى الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب خورفكان أن الحظ ابتسم لحتا.

كونتيس أبدى عدم رضاه تجاه النتيجة خاصة وأن فريقه قدم مباراة جيدة وكان الطرف الأفضل والأحق بالنقاط من وجهة نظره وقال: مباراة أخرى نفقد فيها نقاطاً كانت في المتناول، لدي ايمان كبير أننا فريق جيد، حتا كان أفضل داخل الملعب طوال زمن المباراة ولكن لم نحصد سوى نقطة، خورفكان حضر لملعبنا لحصد نقاطه ونال ما أراد.

ما زالت مشكلة حتا مستمرة في غياب اللمسة الأخيرة، واعترف كونتيس بوجود خلل هجومي قائلاً: لا أعلم ماذا ينقصنا حتى نسجل، منافسنا صنع ثلاث فرص من هجمات مرتدة وسجل من إحداها، صنعنا الكثير ولكن لم نسجل سوى هدف وحيد.

تطوير

وعن تهديد النتائج السلبية لمستقبله مع حتا، رد قائلاً: لا أهتم كثيرا بموضوع بقائي أو رحيلي من الفريق، مهنتنا تتطلب ذلك، أركز فقط في تطوير الفريق وكيفية حصد مزيد من النقاط لتحسين موقفنا في المنافسة، ما زال لدينا الوقت للتصحيح، هناك نقاط في الملعب لو فزنا بالمباراة المقبلة وضعنا سيكون أفضل.

على الجهة الاخرى، يرى جوران أن الحظ ابتسم لحتا في المباراة وقال: حتا كان محظوظاً بالحصول على نقطة من المباراة ونجح في التسجيل في الأنفاس الأخيرة للمباراة وقال: فريقنا حاول أن يلعب بطريقة متوازنة، لم نرد أن نستقبل أهدافاً لذلك ركزنا على الدفاع ومن ثم اللعب على الهجمات المرتدة، حتا كان أكثر استحواذاً على الكرات وسنحت العديد من الفرص للفريقين خلال الحصة الأولى ولكن دون تسجيل أي هدف.