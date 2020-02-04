ابتسامة «عموري».. دبلوماسية في الديربي

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

دائماً ما يتعرض النجوم لهجوم جماهير الخصم، بمحاولة تشتيت تركيزه أثناء اللعب، أو حتى بعد نهاية المباراة، وقد تعرض «عموري» خلال «ديربي أبوظبي» مع الوحدة، إلى استفزاز جماهير «العنابي» بصافرات الاستهجان، وكان رد «عموري» دبلوماسياً للغاية حيث رد بالابتسامة والتصفيق.

وقد شارك «عموري» مع انطلاقة الشوط الثاني بديلاً عن المدافع مسلم فايز، بهدف زيادة صناعة اللعب، وتنشيط خط الهجوم، الذي تم عزله من جانب مدافعي الوحدة، وأصبح مبخوت وحيداً في الصندوق، مع تحجيم محاولات الثلاثي مراد باتنا، وخلفان مبارك، وعبدالله رمضان، وقد تحسن الخط الأمامي بمشاركة عموري، لكنه لم يغير من واقع المباراة، بتقدم الوحدة، وفي الوقت نفسه كان «الضيوف» الأخطر، وأتيح 4 فرص مؤكدة للتهديف عن طريق إسماعيل مطر، وطحنون الزعابي، وتيجالي، ولولا براعة علي خصيف، لخرج الجزيرة خاسراً بنتيجة ثقيلة أمام الوحدة.

الكثيرون ينتقدون «عموري» بداعي تواضع المستوى، حيث جاءت مشاركته في 15 مباراة للدوري بعدد دقائق لعب 985، وسجل هدفين، لكن بعض محبيه يلتمسون له العذر حيث عانى من الإصابة في بعض حلقات الدوري، ومازالوا يراهنون عليه كموهبة كروية لنادي الجزيرة والمنتخب الوطني لكنها تحتاج إلى الوقوف خلفها ودعمها.

خسارة الجزيرة أمام الوحدة لم يتقبله الكثير من جماهير الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا المسؤولية على الإدارة والجهاز الفني.