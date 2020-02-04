في الليلة الظلماء يُفتقد «الريد كارد»

المصدر: (الفجيرة ـ محمد فضل)

تأثر شباب الأهلي بغياب أبرز لاعبيه أمام الفجيرة، خلال المباراة التي انتهت على وقع التعادل السلبي، ليفرط المتصدر في نقطتين مهمتين في سباق نيل درع دوري الخليج العربي، ويعود الفرسان من رحلة الساحل الشرقي بنقطة أشبه بالخسارة، وكان واضحاً، الأثر الذي أحدثه غياب كل من أحمد خليل الملقب «بالريد كارد»، وزميله البرازيلي ليوناردو، بسبب الإصابة ضمن تشكيلة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروبارينا، والذي افتقد الحلول أمام صلابة دفاع الفجيرة «الشاب»،

والذي تمكن من الاستبسال في وجه تحركات شباب الأهلي، بقيادة لوفانور وكارتابيا اللذين لم يتمكنا من صنع الفارق، أو يُعوضا غياب الثنائي المصاب خصوصاً أحمد خليل، الذي بات بمثابة المنقذ للفرسان، حيث تجلى ذلك في أكثر من مباراة، وحتى اللاعبون الشباب الذين دفع بهم أروبارينا لم يكونوا في الموعد، وغادر بعضهم المباراة قبيل إكمالها، بطلب من المدرب الذي زج بأصحاب الخبرة في الحصة الثانية، بعد أن حل إسماعيل الحمادي وماجد حسن ومحمد سبيل دون جدوى، أو دون أن يحدث هؤلاء جديداً على مستوى نتيجة المباراة، التي انتهت بنقطة خاسرة للمتصدر، وجيدة للذئاب.