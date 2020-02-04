تقلّبات في دوري الخليج العربي

المصدر: دبي-علي شدهان

تماماً، كما لو أن حالة الطقس الشتوي قد ألقت بظلالها غير المستقرة على الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، فجاءت المحصلة بعد 7 مباريات، ملبدة بالكثير من غيوم التقلبات التي يبرز من بينها، خسارة شباب الأهلي متصدر الترتيب العام لفرق البطولة نقطتين غاية في الأهمية بتعادله سلباً مع مضيفه الفجيرة، وفتح باب الأمل للمطاردين من اجل تقليص الفارق في النقاط، ومن ثم الانقضاض على القمة رغم الفارق في النقاط الذي يصب لمصلحة الفرسان.

قصة الألم

وشهدت الجولة 15 تقلبات أخرى لا تقل أهمية، منها، تقديم النصر والوصل فصلاً جديدا من قصة الألم التي لطالما عذبا بها جماهيرهما التي باتت لا تعرف استقراراً في الأداء والنتائج لكلا الفريقين الكبيرين اللذين استعادا في الجولة 15 فصل البداية غير الموفقة لهما معاً في انطلاقة الدوري قبل أشهر عدة!

محصلة

وبالعودة إلى المحصلة في ختام مباريات الجولة 15، فإن شباب الأهلي حافظ على قمة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 36 نقطة رغم تعثره بالتعادل السلبي مع مضيفه الفجيرة، فيما استعاد الشارقة وصافة الترتيب بـ 27 نقطة بعد فوزه الثمين على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لهدف، بينما احتل العين المركز الثالث بذات الرصيد من 14 مباراة إثر فوزه الكاسح على ضيفه الوصل بخماسية نظيفة.

أصحاب السعادة

وجاء الجزيرة رابعاً برصيد 27 نقطة بعد خسارته بهدف دون رد أمام ضيفه الوحدة، مانحاً فرصة مواصلة التقدم لأصحاب السعادة إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما واصل الظفرة نزيف النقاط باحتلاله المركز السابع برصيد 23 نقطة بعد تلقيه الخسارة بهدف دون رد من مضيفه بني ياس.

مرارة

واحتل النصر المركز السادس برصيد 24 نقطة إثر خسارته بهدف دون رد أمام ضيفه عجمان، فيما تجرع الوصل مرارة الهزيمة القاسية بخماسية نظيفة أمام مضيفه العين، ليحتل الفهود المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما حل بني ياس تاسعاً بـ 20 نقطة بعد فوزه بهدف دون رد على ضيفه الظفرة، تاركاً المركز العاشر لعجمان بـ 17 نقطة رغم فوزه الثمين على مضيفه النصر بهدف وحيد.

14 مباراة

وجاء اتحاد كلباء في المركز 11 برصيد 13 نقطة من 14 مباراة بعد خسارته من مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف لهدف، فيما احتل الفجيرة المركز 12 برصيد 11 نقطة رغم اقتناصه نقطة ثمينة بتعادله سلباً مع ضيفه شباب الأهلي، تاركاً المركز 13 لحتا بـ 9 نقاط بعد تعادله بهدف لمثله مع ضيفه خورفكان الذي لم تُسعفه نقطة الإعصار على الخروج من زنزانة المركز الأخير برصيده الحالي البالغ 8 نقاط فقط.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، لمع نجم، محمد عبدالرحمن «عجب» لاعب العين، وفرض أفضليته على صعيد اللاعبين بعدما أسهم في فوز فريقه بخماسية نظيفة على ضيفه الوصل، سجل منها عجب هدفين في غضون 10 دقائق.

صورة مشرقة

وفي المقابل، نجح البرتغالي إيمانويل بيدرو مدرب العين في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة 15 لدوري الخليج العربي بعدما قاد فريقه للفوز العريض على ضيفه الوصل 5 - 0 ، وإسهامه الكبير في استعادة الزعيم جانباً مهماً من صورته المشرقة في أذهان جماهيره .

نخبة نجوم

وأفرزت الجولة 15 من دوري الخليج العربي نخبة من النجوم في مختلف خطوط اللعب، والذين بالإمكان اعتبارهم التشكيل المثالي للجولة، وهم خالد عيسى «العين» لحراسة المرمى، وللدفاع، شيوتاني «العين» ولوكاس بيمينتا وريم شانغ «الوحدة» ويوسف جابر «شباب الأهلي»، وللوسط، بندر الأحبابي «العين» وإبراهيم المنصوري «الفجيرة» ومحمد عبدالرحمن «العين» ومبوكو «الوحدة»، وللهجوم، لابا «العين» واووسو «عجمان».