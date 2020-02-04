خورفكان يهزم الحمرية في دوري الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسفرت مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة دوري الإمارات لكرة قدم الصالات، عن فوز خورفكان على الحمرية بأربعة أهداف مقابل هدف، كما فاز دبا الحصن على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرفع فريق دبا الحصن رصيده إلى 21 نقطة معتلياً الصدارة مؤقتاً، وتجمد النصر في 20 نقطة ويبقى في المركز الثاني، كما رفع فريق خورفكان رصيده إلى 17 نقطة وتجمد الحمرية في 4 نقاط.

جاءت أهداف دبا الحصن عن طريق عيسى باسل وعلي خميس راشد وسجل للنصر لويس فرناندو، وسجل لخورفكان شادي قنديل هدفين والفريدو مانويل وسعود خالد، وجاء هدف الحمرية الوحيد عن طريق اللاعب إسلام حسن ليبلغ مجموع أهداف المباراتين 8 أهداف نال المقيمون منها نصيب الأسد، حيث سجلوا 6 أهداف مقابل هدفين فقط للاعبين المواطنين، وهما علي خميس وسعود خالد للحصن وخورفكان.

وفي منافسات دوري شباب الإمارات لكرة قدم الصالات، فاز خورفكان على الظفرة بثلاثية نظيفة، كما فاز دبا الحصن على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصبح ترتيب فرق دوري الشباب على النحو التالي: خورفكان في الصدارة برصيد 9 نقاط ويليه دبا الحصن أيضاً برصيد 9 نقاط والظفرة ثالثاً برصيد 6 نقاط والنصر رابعاً برصيد 3 نقاط ومليحة خامساً برصيد 3 نقاط أيضاً.