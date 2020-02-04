14فريقاً في نصف نهائي «أبطال دو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت منصة أبطال دو لكرة القدم، فعالياتها لكأسي مدارس وفرجان الإمارات في أبوظبي، وذلك تحت أنظار كشافي لاليغا الذين تابعوا اليوم الختامي عن كثب لدعوة أفضل اللاعبين للاختبار في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية.

وشهدت الجولة الختامية في أبوظبي ندية كبيرة في المباريات، حيث حضر الجميع وهدفهم التأهل لنصف النهائي في دبي والذي يجمع أفضل الفرق والمدارس من الإمارات الشمالية وأبوظبي ودبي للتنافس من أجل الوصول للنهائي الكبير.

وفي المنافسات، تأهلت مدارس الظفرة والمنهل في فئة تحت 16 سنة وكذلك مدارس الروافد الخاصة، وأبوظبي الهندية فرع الوثبة، وأبوظبي الهندية المرور، في فئة تحت 14 سنة، بينما حققت فرق فينكس وريبتون أبوظبي، وويست ياس أكاديمي العلامة الكاملة لفئة تحت 12 سنة لتتأهل كذلك لنصف النهائي.

اكتشاف

من جانبه، قال ياغو أغيلار كشاف لاليغا: ساهمت منصة أبطال دو لكرة القدم منذ انطلاقها في اكتشاف العديد من المواهب الشابة التي سيكون لها شأن كبير في مستقبل كرة القدم.