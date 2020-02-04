راشد بن حميد يُثمّن الإقامة الذهبية للموهوبين

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول من أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد تصاريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية والمبدعين أو ممن حققوا تفوقاً ملحوظاً في المجال الرياضي أو شغلوا مناصب مهمة في هذا المجال، يأتي ضمن سلسلة القرارات التي تدعم القطاعات كافة، منها القطاع الرياضي الذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة ومستمرة من قِبل قيادتنا الرشيدة، مثمناً هذا القرار الذي يأتي تجسيداً لنهج المحبة والتسامح، ويأتي لجعل الإمارات في مقدمة الدول الحاضنة للمواهب، ولتصبح بيتاً للمبدعين والموهوبين.

رسالة محبة

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «القرار يُعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة التي باتت منصة مهمة وملتقى دائماً للرياضيين العالميين والموهوبين وصُناع القرار الرياضي بالعالم ورواد الأعمال، من خلال احتضانها العديد من الأحداث الرياضية العالمية من بطولات إقليمية وقارية وعالمية لمختلف الألعاب بما فيها كرة القدم»، موضحاً أن القرار سيعزز الدور الكبير الذي تؤديه الدولة في احتضان المواهب الرياضية ودعمها لهم، خاصة أن الرياضة تُمثل رسالة محبة وسلام بين شعوب العالم، وهو نهج غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في تطور الحركة الرياضية، ويدفعها إلى الأمام على مدى السنوات المقبلة، داعياً كل المؤسسات والجهات الرياضية بالدولة إلى الاستفادة من هذه القرارات.

اجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبحضور عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وهشام الزرعوني، وعلي حمد البدواوي، وأحمد يوسف بن درويش، وعيسى مير، وخلفان بالهول، وأمل بوشلاخ، وعائشة الطنيجي، أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وناصر بن ثعلوب الدرعي، وعبد الله الكنزي، مقرراً.

وناقش الاجتماع الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، أهمها برنامج منتخبنا الوطني الأول استعداداً لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، إذ أكدت اللجنة دعمها الكامل للأبيض، وتوفير كل احتياجاته من أجل تجاوز المرحلة الحالية، والتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

انتخابات

على جانب آخر، تفتح لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية المقبلة، اعتباراً من اليوم حتى 13 الجاري، إذ ستقوم الأندية بترشيح ممثليها، ومن ثم عرض الأسماء بشكل نهائي على الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي تمت تزكيته لرئاسة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية المقبلة، لاختيار قائمته المكونة من 5 أعضاء عن الأندية المحترفة، و3 أعضاء عن أندية الهواة، وتعيين 3 أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة، ومشاركة رئيس رابطة المحترفين بصفته.

وأشار المستشار سالم بن بهيان العامري إلى أن اللجنة انتهت من اعتماد استمارات الترشح، وأرسلتها إلى الأندية (31 نادياً)، على أن يقوم كل نادٍ بتعبئة البيانات الخاصة بمرشح النادي، واعتماد الاستمارة، ثم تفويض شخص يقوم بتسليم استمارة الترشح للأمانة العامة لاتحاد الكرة التي ستقوم بدورها بتسليمها للجنة الانتخابات، مع آخر يوم لفتح باب الترشح.

ونبّه رئيس لجنة الانتخابات الأندية لضرورة أن تكون الاستمارة سليمة تماماً، ولا يوجد بها أي كشط أو أمور تبطل ترشح صاحبها.

اعتماد المرشحين

قال المستشار سالم بن بهيان إن «لجنة الانتخابات ستقوم بفرز الاستمارات، واعتماد المرشحين بشكل مبدئي، ومن ثم فتح باب الطعن أمام الأندية للاعتراض، ثم اعتماد الأسماء بشكل نهائي، ورفعها إلى رئيس اتحاد الكرة الذي تمت تزكيته، لاختيار القائمة الخاصة به من بين المرشحين، التي ستكون عبارة عن 5 مرشحين من أندية المحترفين، و3 من أندية الهواة، واختيار 3 أعضاء بالتعيين، إضافة إلى وجود رئيس رابطة المحترفين، الذي سيكون نائباً أول للرئيس».