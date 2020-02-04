76 مدرباً في ورشة اللياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك 76 مدرباً من مختلف الأندية في ورشة عمل لمدربي اللياقة البدنية العاملين في مختلف أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة باللياقة البدنية من خلال المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.

نظم الورشة اتحاد الكرة، وأشرف على محاورها عبدالله حسن رئيس قسم التدريب والتطوير باتحاد الكرة، والكرواتي داوفور مدرب اللياقة البدنية الذي أشرف على الجانب النظري والعملي.

وتفاعل المدربون مع محاور الورشة وأهمها تحسين اللياقة البدنية للاعبي كرة القدم من خلال الحصص التدريبية والتغذية السليمة خاصة لقطاع المراحل السنية واستخدام التقنيات الحديثة في تدريبات اللياقة.