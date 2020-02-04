كارتابيا وبيدرو وثولاني وتيغالي ومينديز يتنافسون على جائزة الأفضل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لكرة القدم لشهر يناير، عن فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب. ويستمر تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني حتى غد. وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، الأرجنتيني كارتابيا لاعب شباب الأهلي، البرازيلي بيدرو مهاجم الظفرة، الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو لاعب الجزيرة، وتيغالي مهاجم الوحدة، بالإضافة إلى جناح الشارقة، ريان مينديز من الرأس الأخضر.

وترشح لجائزة أفضل حارس، كل من خالد السناني «الظفرة»، حميد عبدالله «الوصل» وفهد الظنحاني «بني ياس».

وضمت قائمة المدربين المرشحين، كلاً من الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي، والإسباني خيمينيز مدرب الوحدة، والروماني ريجيكامب مدرب الوصل.