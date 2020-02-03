راشد بن حميد يثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد الإقامة الذهبية للموهوبين

المصدر: وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماع الأمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" باعتماد تصاريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية والمبدعين أو ممن حققوا تفوقاً ملحوظاً في المجال الرياضي أو شغلوا مناصب مهمة في هذا المجال، يأتي ضمن سلسلة القرارات التي تدعم كافة القطاعات، ومنها القطاع الرياضي الذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من قبل قيادتنا الرشيدة، مثمناً هذا القرار الذي يجسد نهج المحبة والتسامح، ويترجم المساعي التي تعزز مكانة الإمارات في مقدمة الدول الحاضنة للمواهب كي تصبح بيتاً للمبدعين والموهوبين.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريح له اليوم إن الإمارات باتت منصة مهمة وملتقى دائما للرياضيين العالميين والموهوبين، وصُناع القرار الرياضي بالعالم ورواد الأعمال، وذلك من خلال احتضانها العديد من الأحداث الرياضية العالمية من بطولات إقليمية وقارية وعالمية لمختلف الألعاب بما فيها كرة القدم .

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن القرار سيعزز من الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في احتضان المواهب الرياضية ودعمها لهم، خاصة وأن الرياضة رسالة محبة وسلام بين شعوب العالم، وهي مبادئ عامة لنهج غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في تطوير الحركة الرياضية ويدفعها إلى الأمام على مدى السنوات المقبلة، داعياً كافة المؤسسات والجهات الرياضية بالدولة إلى الاستفادة من هذه القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وحضور عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وهشام الزرعوني، وعلي حمد البدواوي، وأحمد يوسف بن درويش ، وعيسى مير، وخلفان بالهول، وأمل بوشلاخ، وعائشة الطنيجي أعضاء اللجنة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وناصر بن ثعلوب الدرعي وعبدالله الكنزي مقرراً .

ناقش الاجتماع الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وأهمها برنامج منتخبنا الوطني الأول استعداداً لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و 31 مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، حيث أكدت اللجنة دعمها الكامل للمنتخب وتوفير كل احتياجاته من أجل تجاوز المرحلة الحالية والتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

وفيما يتعلق بموعد المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019 - 2020 وبناء على المقترح المقدم من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية وتأييد من لجنة المسابقات قررت اللجنة الانتقالية عقد اجتماع مشترك بين لجنة المنتخبات والمسابقات ورابطة المحترفين لبحث تحديد موعد جديد للمباراة النهائية بهدف إتاحة المجال أمام المنتخب الوطني للاستعداد الأمثل لمباراتي ماليزيا وإندونسيا.

واعتمدت اللجنة توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بعدم التجديد لمدرب المنتخب الأولمبي ماسيج سكورزا وجهازه المُعاون بعد الخروج من نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة، التي أقيمت في بانكوك الشهر الماضي، وكذلك التركيز على مشاركات منتخباتنا الوطنية على صعيد بطولات المراحل السنية سواء الدولية الودية أو الرسمية إقليمياً وقارياً وعالمياً، بهدف تأهيل هذه المنتخبات بشكل مثالي للبطولات التي ستشارك فيها لضمان المنافسة واعتلاء منصات التتويج .

واطلعت اللجنة على نشاط إدارة ولجنة الحكام خلال الفترة الماضية التي شهدت مجموعة من ورش العمل والدورات للحكام والمقيمين والمدربين، وكذلك التعليم الإلكتروني للحكام إلى جانب الاختبارات المختلفة للحكام وأهم المشاركات الخارجية الدولية للحكام الدوليين.

ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل خاصة بالمسؤولية المجتمعية بحضور ممثلي رابطة المحترفين الإماراتية والأندية ومبادرة أخرى حول ملتقى المسؤولية المجتمعية الأول في المجال الرياضي لشركات القطاع الخاص.

وجرى الاطلاع على ما تم انجازه من فريق عمل مبادرة خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية وسيتم خلالها دعوة كبار المسؤولين ورؤساء اتحاد الكرة السابقين والجهات الرياضية بالدولة ومجالس إدارات الأندية واللاعبين القدامى والخبراء والفنيين والإداريين وممثلي وسائل الإعلام لمناقشة منظومة كرة القدم الحالية في الدولة الامارات وكيفية تطويرها للوصول بها إلى منصات التتويج ، حيث تقرر أن تُعقد الخلوة في شهر مارس المقبل على أن يتم طرح الاستبيان الخاص بالمحاور التي سيتم مناقشتها في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد الكرة ومختلف وسائل الإعلام لإشراك كافة أفراد المجتمع في رسم خارطة طريق مستقبل الكرة الإماراتية .