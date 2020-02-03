الأردن تظفر بـ 10 ميداليات في ختام دولية الفجيرة للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اُسدل الستار على منافسات النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو المصنفة من عيار النجمتين والتي استضافها نادي الفجيرة للفنون القتالية بإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو بمجمع زايد الرياضي، وشارك في البطولة التي تعد أولى البطولات المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو للعام 2020مشاركة قياسية تمثلت بأكثر من 2000لاعب ولاعبة مثلوا 43 دولة.

وخُصصت منافسات اليوم الختامي لفئة الكبار والتي شهدت مشاركة نُخبة من نجوم وأبطال رياضة التايكواندو العالميين والذين يبحثون عن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٤ يوليو إلى ٩ أغسطس من هذا العام.

كما كان واضحاً تألق المنتخب الأردني في مسك الختام بعد أن ظفر بعشرة ميداليات على مستوى الكبار منها (٤ذهبيات وفضيتان و٤ برونزيات) وحل المنتخب التركي في المركز الثاني برصيد ٥ ميداليات من بينها ٤ ذهبيات وبرونزية واحدة وجاء منتخب الصين تايبيه ثالثاً بذهبية واحدة وفضية و٥ ميداليات.

وحققت اللاعبة الأردنية الواعدة نتالي الحميدي، المركز الأول والظفر بذهبية وزن تحت ٦٢ كغم في أعقاب فوزها في النهائي على اللاعبة الأوزبكية فيروزا، وتواصل التفوق الأردني في منافسات فئة السيدات حيث نالت النجمة جوليانا الصادق ذهبية وزن تحت ٦٧ كغم بعد فوزها على منافستها الرئيسية على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو اللاعبة الأوزبكية نيجورا، وأحبطت اللاعبة التركية ، روكي يلدرم ، المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو أي مفاجآت لتحقق البالغة من العمر ٢٨ عاماً الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت ٤٩ كغم حيث فازت في النزال النهائي على اللاعبة الفلسطينية غزل كياني، ونالت صاحبة ذهبية دورة الألعاب الآسيوية عام ٢٠١٨ والمصنفة الأولى في البطولة، لاعبة الصينة تايبيه ، سو بو يا، الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت ٥٣ كغم بعد تخطيها عقبة الأوزبكية كايوموفا.

كما حققت اللاعبة التركية المتألقة هاتيس ذهبية وزن تحت ٥٧ كغم فيما من جانبها حققت اللاعبة نور تتار الذهبية الثالثة لتركيا ضمن فئة السيدات بفوزها بذهبية وزن تحت ٧٣ كغم وتعتبر "تتار" إحدى أهم لاعبات التايكواندو على مستوى العالم والتي سبق وأن توجت بفضية أولمبياد لندن ٢٠١٢ وبرونزية أولمبياد ريو والمصنفة الثانية على وزن تحت ٦٧ كغم، وكانت كبرى مفاجآت النسخة الحالية من بطولة الفجيرة حققها لاعب المنتخب العُماني "شفيقاني فرشيد" والذي هزم صاحب برونزية بطولة العالم الأخيرة اللاعب الأردني حمزة قطان في الدور ثمن النهائي من منافسات وزن فوق ٨٧ كغم والذي حقق ذهبيته اللاعب المكسيكي كارلوس.

وانتزع البرازيلي ميغيل سواريس ذهبية وزن تحت ٨٧ كغم بعد فوزه في النهائي على اللاعب الأردني أنس الصادق وفي نزال مثير للغاية فاز صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب زيد مصطفى ، بالميدالية الذهبية ، في الثواني الأخيرة بنزاله أمام اللاعب الأفغاني منصوري ضمن منافسات وزن تحت ٦٨ كغم.