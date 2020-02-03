نقطة لـ «الفرسان».. والديربي «عنابي»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

حسم الوحدة «ديربي أبوظبي» متخطياً الجزيرة بنتيجة 1 - 0، باستاد محمد بن زايد، في مباراة الفريقين بالجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وواصل «العنابي» نتائجه الإيجابية بالفوز 4 مباريات على التوالي، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الخامس، وتجمّد الجزيرة عند 27 نقطة رابعاً، سجل الهدف لوكاس بيمنتا «ق 35».

واقتنص الفجيرة نقطة غالية من شباب الأهلي، وتعادل معه سلباً، ووصل رصيد «فرسان دبي» إلى النقطة 36، متصدراُ، بفارق 9 نقاط عن الشارقة والعين والجزيرة.

وتذوق الشارقة طعم الفوز بعد 49 يوماً، بتغلبه على اتحاد كلباء ٣-١، باستاد خالد بن محمد، ووصل إلى النقطة 27، وأحرز الثلاثية كل من: ريان مينديز وكايو لوكاس.

ومحمد خلفان في الدقائق 42 و55 و84، وسجل لكلباء أسامة الشال «ق77». وتعادل حتا وخورفكان 1 - 1 باستاد حمدان بن راشد. سجل لخورفكان فهد حديد، ولحتا لاحج صالح.