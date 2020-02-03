«ميركاتو الشتاء» يغلق أبوابه اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر - (دبي- إيهاب زهدي) (دبي-عدنان الغربي)(العين- طلحة عبدالله)(الفجيرة – محمد فضل)

يغلق «الميركاتو الشتوي» للاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة مساء اليوم، بعد أن ظل مفتوحاً منذ 7 يناير الماضي، وبدأت الصفقات بركود في عملية التسجيل من الأندية.

ولكنها نشطت في الأيام الأخيرة كالعادة في قيد وانتقال اللاعبين، وكذلك شهدت تلك الفترة العديد من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية سواء المحترفة أو الهاوية، وتتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق الباب اليوم.

ويتوقع أن يشهد اليوم الأخير إقبالاً كبيراً في عملية القيد، لانتهاء الأندية من تعاقداتها، من أجل مواجهة طموحات المرحلة المقبلة من عمر المسابقات المحلية.

وخاصة مع اشتداد المنافسة سواء على القمة أو القاع، حيث يتوقع قيد حالات عديدة في اللاعبين وخاصة الأجانب بعدد من الأندية، التي تسعى إلى ترتيب أوراقها خلال الساعات الأخيرة، والاستقرار على لاعبيها الجدد.

حيث لا تزال هناك أندية عدة لم تستقر على لاعبيها الجدد، سواء من المواطنين أو الأجانب، ما يؤدي إلى التوقع أن يكون ختام «الميركاتو» ساخناً، متحدياً كل دعوات ترشيد الإنفاق.

واستقرت عدة أندية على لاعبيها، وخاصة الأجانب، بعد أن قدموا مردوداً طيباً في الدور الأول، فيما واصلت بعض الأندية.

وخاصة التي تقبع في منطقة الوسط والأمان، إعادة ترتيب أوراقها، وتقييم الموقف، من أجل سد احتياجاتها، وأما أندية القاع والمهددة بالهبوط إلى دوري الهواة فقد سعت للتعاقد مع لاعبين يحققون الفارق معها، ويسهمون في حصد مزيد من النقاط خلال الدور الثاني.

جهد مكثف

وكثفت الأندية اتصالاتها خلال الساعات الماضية من أجل إنهاء الصفقات وضم لاعبين جدد لصفوفها.

حيث تدور مفاوضات لانتقال عدد من اللاعبين سواء على صعيد الإعارة أو الانتقال النهائي.

وكذلك تدور مفاوضات بين ناديين من أجل إعادة لاعب مواطن من الأسماء الكبيرة ومن المنتظر أن يحسم الموقف خلال الساعات المقبلة.

وينتظر أن تتبلور عدة صفقات خلال الساعات القليلة المقبلة، التي تسبق عملية إغلاق باب القيد.

وأنهى الوحدة تعاقداته بقيد الإسباني جاسبار باناديرو (23 عاماً) قادماً من نادي ألميريا الإسباني بعقد مدة 3 مواسم ونصف الموسم.

ليكون الأجنبي الرابع في صفوف العنابي حتى نهاية الموسم الحالي، ويعد الوحدة من أكثر الأندية استفادة من القيد الشتوي.

ويسارع الوصل خطواته لتسجيل أجنبي جديد بديلاً عن اللاعب فابيو ليما الذي سيتحول إلى مواطن خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيما انضم ياسين البخيت، لاعب كلباء، إلى الظفرة في صفقة مفاجئة للوسط الكروي، ويتوقع أن يسجل الشارقة لاعباً جديداً بديلاً عن جوميز الذي تم الاستغناء عنه.

شباب الأهلي يتعاقد مع كوندي وغانم

أجرى شباب الأهلي، صفقتين فقط هما من أبرز صفقات الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2019-2020.

إذ قام شباب الأهلي، بالتعاقد مع الإسباني بيدرو كوندي، مهاجم نادي بني ياس، في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بإنهاء تعاقده مع بني ياس.

وقام النادي بقيده في قائمة الفريق بديلاً للسويسري مارياني، ورغم مشاركة كوندي في أكثر من مباراة حتى الآن مع فريقه الجديد، إلا أنه لم يظهر المستوى المتوقع من قبل جماهير وإدارة الفريق.

كما تعاقد شباب الأهلي مع اللاعب خليفة مبارك غانم لاعب النصر، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بالتبادل مع نادي النصر.

والذي تعاقد بدوره مع أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي، على سبيل الإعارة أيضاً لمدة ستة أشهر.

إسلام خان أول تعاقدات العين

تعاقد فريق العين مع صانع الألعاب الكازاخستاني إسلام خان باويرزهان (26 عاماً) حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

قادماً من صفوف فريق نادي كايرات أحد فرق الدوري الكازاخستاني الممتاز لكرة القدم، وهي الصفقة الوحيدة التي أبرمها العين في الميركاتو الشتوي الحالي.

فيما تتوقع جماهير الفريق المزيد من الصفقات قبل غلق باب الانتقالات خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب.

النصر يحسم صفقة محمد فوزي

نجح نادي النصر في ضم لاعب الجزيرة محمد فوزي، بعقد يمتد حتى 2022، مساء أمس، ضمن أبرز صفقات الميركاتو الشتوي، الذي يغلق أبوابه اليوم.

وتعد صفقة محمد فوزي، الثالثة للنصر، بعد التعاقد مع المهاجم أحمد العطاس من شباب الأهلي، واللاعب المقيم النيجيري أونا ليونارد، القادم من نادي بلدية المحلة المصري، والذي تم قيده بدلاً عن التشادي محمد فوساري .

ناصر اليماحي: نتحمّل مسؤولية اختيار الأجانب

أعلن ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، تحمل مسؤولية اختيارات اللاعبين الأجانب.

لافتاً إلى أن الأمور المالية دائماً ما تقف عقبة في عملية انتداب أفضل اللاعبين.

وضرب اليماحي مثالاً باللاعب الجزائري محمد بن يطو الذي تعاقد معه النادي موسمين وقدم أفضل ما لديه خلال الموسم المنصرم مع الذئاب ولكنه غادر كشوف الفريق بسبب الأمور المالية بعد أن حصل على عرض أفضل ولم يكمل عقده مع الفجيرة.

وأشار اليماحي إلى أنهم دائماً ما يحاولون، وبالميزانية المتوافرة بالنادي، استقطاب لاعبين أجانب يمكن أن يفيدوا الفريق خلال الموسم.

موضحاً أن أكثر من لاعب أجنبي لم يوفق خلال هذا الموسم مع الفريق، وعلى رأسهم الليبيري وليام جبور الذي تم التعاقد معه بعد تألقه مع الوداد المغربي والنصر السعودي.

ولكنه لم يوفق معنا خلال المرحلة الماضية، ولذا كان قرار الاستغناء عنه والتعاقد مع البرازيلي جيفرسون والذي نتوقع منه تغيير المنظومة الهجومية وذلك من واقع ما قدمه في مباراته الأولى مع الفجيرة.

وقال اليماحي بالتأكيد لسنا راضين عن نتائج الفريق وننتظر مستوى أفضل من الحالي.

كما أكد قدرة الذئاب على التواجد للموسم الثالث على التوالي بدوري الخليج العربي وسيقدم أفضل المستويات في المباريات القادمة.

كما أكد أن عدداً من أندية دوري الخليج العربي تساوي ميزانيتها 3 أضعاف ميزانية الفجيرة.

ولذا يمتلكون لاعبين أفضل من المتواجدين مع الذئاب، وأعتقد أن هناك ناديين فقط يتساويا مع الفجيرة من حيث تشابه الظروف المالية والميزانية.