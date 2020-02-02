كايزر: التوازن ضعيف بالرغم من امتلاك النجوم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن الخسارة أمام الوحدة محبطة، وذلك بسبب البداية الغير جيدة في الشوط الأول، فلم يضغط لاعبيه على الخصم بشكل سريع ومتقدم، ولذلك فأن هجمات الوحدة شكلت خطورة.

ومشيراً إلى ان فريقه تحسن نسبياً في الشوط الثاني وصنع بعض الفرص لكنها لم تكن خطرة بالقدر الكاف، وفي الوقت نفسه أندفع فريقه لادارك التعادل، مما ترك مساحات استغلها الخصم في تشكيل خطورة بالغة على مرمامهم.



وشدد كايزر على ان مشكلة الجزيرة تكمن في ضعف التوازن، ويحاول الجهاز الفني علاج هذه الظاهرة، واردف بقوله: من الممكن ان تمتلك أفضل النجوم في الدولة لكن تأتي النتائج غير مرضية.



وعن تعاقد النصر مع محمد فوزي وهل لديه بدائل لتعويضه قال قرار انتقال فوزي شخصي، ولا شك انه لاعب مهم، وليس لدينا الوقت للتعاقد مع بديل، وفي ضوء تواحد 4 لاعبين أجانب في الفريق، وسأعمل على تعويض غيابه بالحلول المتاحة.