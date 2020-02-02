خيمينيز: الفرص الضائعة حرمتنا من 4 أهداف في مرمى الجزيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الإسباني مانويل خيمينيز مدرب فريق الكرة الأول بنادي الوحدة إنه فخور بلاعبيه، واصرارهم على تقديم الأفضل أمام الجزيرة والتي انتهت بفوز فريقه 1/0 الليلة على استاد محمد بن زايد في الجولة 15 للدوري.

وأضاف حققنا نتائج ايجابية في 6 مباريات ماضية، ونجحنا في الفوز بالديربي أمام الجزيرة، والفرص الضائعة خلال المباراة حرمتنا من تسجيل 4 أهداف، ومشيراً إلى ان فريقه أضاع فرص سهلة امام الفجيرة والجزيرة، وهو شخصياً يعمل على إيجاد حلول لهذه الظاهرة، حيث يمتلك لاعبيه افضلية التمركز وأسلوب اللعب.

ووصف خيمينيز الجزيرة بالفريق الممتع، حيث يمتلك على الأقل 5 لاعبين ذو إمكانيات عالية، واللعب معه ذو نكهة خاصة، وعن مستوى إسماعيل مطر الجيد خلال المباراة قال إنه مثال للاحترافيه، ويجب عليه ان يواصل لعب كرة القدم، وبالنسبة لي فأنه الأفضل في الإمارات، وعلي مبخوت ثانياً.

وأضاف: استطيع ان اعد جماهير "العنابي" بالعمل الجاد والمضي قدماً في تحقيق النتائج الإيجابية، وشخصياً لمم أرى اسرتي من 4 أشهر، وتركيزي فقط على تطوير الف