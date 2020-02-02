اروبارينا : لم نستسهل مباراة الفجيرة والنتيجة عادلة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الأهلي نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراة فريقه امام الفجيرة اليوم " بالعادلة" وذلك بناءاً على أداء الفريقين طوال ال90 دقيقة.

مشيراً الى أن ما يقلقه هو الأداء الجماعي للاعبي فريقه والذي لم يكن مرضياً امام حتا في الجولة الماضية واليوم أمام الفجيرة ولابد من تصحيح الأخطاء وتصويب الأوضاع لافتاً الى ان النتيجة المطلوبة لم تتحقق وتنتظرنا مباراة مهمة في الجولة المقبلة أمام الجزيرة ولابد من التهيؤ الجيد وتجويد الأداء.

منوهاً الى انه قام بإشراك كل نجوم الفريق أمام الفجيرة عدا المصابين لكن رغماً عن ذلك عدنا بنقطة وحيدة ولم نستثمر الفرص التي تهيأت لنا على الرغم من قلتها.

وقال لابد من الهدوء العمل على إعادة الفريق لسكة الانتصارات معرباً عن أمله في عودة المصابين وان يكون التركيز حاضراً في قادم المباريات مع ضرورة استعادة الشراسة الهجومية التي تميز أداء شباب الأهلي .

ونفى ان يكون قد استسهل مباراة الفجيرة بعد ان وسع الفارق بينه واقرب ملاحقيه الى 8 نقاط عقب الجولة الماضية وجئنا للفوز على الذئاب لكن الأداء لم يرتقي للشكل المطلوب ويجب علي الجمهور عدم القلق وعلينا تحمل المسؤولية والعمل على تحسين الأخطاء .