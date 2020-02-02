ليما.. في خدمة الأبيض

المصدر: دبي-علي شدهان

أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحديثا هاما مساء اليوم الأحد على البيانات الرسمية لفابيو ليما لاعب فريق الوصل الأول لكرة القدم بعد حصوله على الجواز الإماراتي في صفقة ناجحة لخدمة الأبيض في مشواره الأهم في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022، وآسيا 2023، لينضم إلى زميليه كايو وتيغالي لاعبا العين والوحدة الذين سبق لهما الحصول على الجواز الإماراتي قبل أيام قليلة.

127 هدفاً

ومنذ انضمامه إلى فريق الوصل في موسم 2014-2015، لعب ليما مع الفهود 171 مباراة، سجل خلالها 127 هدفا، ونال 15 بطاقة صفراء، و2 حمراء، ويبلغ ليما من العمر 27 عاما، وطوله 176 سم، ووزنه 74 كغم.

الظهور الأول

ومن المتوقع أن يدشن ليما ظهوره الأول مع الأبيض الإماراتي في مباراته الهامة أمام ضيفه الماليزي 26 مارس المقبل ضمن التصفيات المزدوجة.

المحافل الخارجية

وسبق وأن عبر ليما عن جاهزيته، واستعداده لتمثيل الأبيض الإماراتي في المحافل الخارجية، وأنه سيكون عند حسن الظن به في أقرب مشاركة له مع المنتخب الوطني الأول.