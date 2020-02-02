التعادل يحسم صراع القاع بين حتا وخورفكان

المصدر: حتا-علي الظاهري

حسم التعادل 1-1 مواجهة القاع بين حتا وضيفه خورفكان في المباراة التي جرت اليوم على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي، ليراوح "الاعصار" مكانه في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط و"النسور" في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

سجل هدف خورفكان فهد حديد في الدقيقة 82 بينما جاء هدف التعادل بأقدام لاحج صالح في الدقيقة 91.

جاءت البداية متكافئة بين الطرفين مع افضلية نسبية لاصحاب الارض، وسجل صامويل روزا هدف في الشوط الثاني ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة الى تقنية الفيديو المساعد "الفار". وتمكن فهد حديد من وضع فريقه في المقدمة بعد تسجيل كرة قوية في الزاوية الصعبة فيما خطف لاحج صالح هدف لفريقه براسية قوية في الوقت القاتل من المباراة.

شهدت المباراة اشهار حكم المباراة احمد عيسى 8 بطاقات صفراء.