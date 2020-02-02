"ديربي أبوظبي" ..و"حداوي"

المصدر: ابوظبي - محمد محسن - تصوير سيف الكعبي

حسم الوحدة "ديربي أبوظبي" متخطياً الجزيرة بنتيجة 1/0 الليلة على استاد محمد بن زايد، في الجولة15 للدوري، وواصل "العنابي" نتائجه الإيجابية بالفوز 4 مباريات على التوالي، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 27 نقطة، في الترتيب الرابع.

وكان "العنابي" الأكثر نشاطاً وخطورة على مرمى "فخر أبوظبي" في الشوط الأول، وترجم أفضليته إلى هدف عن طريق المدافع لوكاس بيمنتا ق 35، ودفع كايزر مدرب الجزيرة بصانع الألعاب عموري بديلاً عن المدافع مسلم فايز، ق46، بهدف زيادة صانعة اللعب.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة انطلاقاته القوية ومحاولاته الخطرة وصنع لاعبيه اسماعيل مطر ق50، وطحنون الزعابي ق64، وتيجالي ق69، ثلاث تسديدات خطرة على مرمى الجزيرة، في مقابل محاولات ضعيفة لصاحب الأرض، عدا تسديدة لزايد العامري ق88.