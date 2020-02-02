الفجيرة يقتنص نقطة غالية من "فك " المتصدر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

أقتنص الفجيرة نقطة غالية من فك شباب الأهلي المتصدر بعد نهاية مباراة الفريقين على وقع التعادل السلبي دون اهداف ليرفع الأهلي رصيده من النقاط الى 36 في الصدارة متفوقاً على العين الوصيف بفارق 9 نقاط فيما رفع الفجيرة رصيده الى 11 نقطة .

وساد الحذر الشديد أداء اللاعبين خلال شوط المباراة الأول خشية اهتزاز الشباك بهدف مبكر يربك الحسابات ويصعب من مهمة اللاعبين ، واعتمد شباب الأهلي على المرتدات التي لم تخلو من خطورة وفي المقابل فأن الفجيرة مال لاعبيه للأرسال الطويل معتمدين على سرعة اللاعب البرازيلي جيفرسون الذي وجد فرصة أولى في المباراة لكنه أطاح بها نحو المدرجات الى جانب انفراد من قبل محترف الفجيرة الغاني أسانتي تصدى له ماجد ناصر حارس الضيوف الذين ردوا على تحركات الفجيرة بأكثر من هجمة عبر لوفانور الذي سدد بقوة جوار قائم حارس الفجيرة عبد الله بوفون الذي عاد واستبسل في صد الضربة الثابتة التي لعبها كارتابيا ق 36 ،لينتهي الشوط الأول على نتيجة البياض .

وكاد لاعب شباب الأهلي لوفانور ان يفتتح التسجيل من الكرة الراسية التي اخرجها محترف الفجيرة غبرائيل من على خط المرمى ق70 لتنتهي بتعادل على نتيجة البياض ليخسر شباب الأهلي نقطتين مهمتين .الصور