الشارقة يتذوق طعم الفوز بعد 49 يوما

المصدر: الشارقة - عز الدين جادلله

تذوق فريق الشارقة طعم الفوز بعد 49 يوماً، وذلك عقب هزيمته لضيفه اتحاد كلباء مساء اليوم بنتيجة 3-1، ضمن مواجهة الفريقين في الجولة 15 لدوري الخليج العربي، والتي اقيمت على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.

ولم يحقق الشارقة أي فوز منذ الجولة التاسعة التي أقيمت بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، والتي جاءت أمام النصر بنتيجة 3-1، حيث تعادل مع عجمان 1-1 في الجولة العاشرة، ثم مني بالهزيمة في الجولات الأربع التالية.

أحرز أهداف الشارقة كل من: ريان مينديز في الدقيقة "42"، كايو لوكاس "55"، ومحمد خلفان " 84"، وسجل هدف اتحاد كلباء اسامة الشال "77".

وبالنتيجة يرفع الشارقة رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 13 نقطة.

وتألق حارس الشارقة عادل الحوسني في الشوط الأول حيث ذاد عن مرماه بمنتهى البراعة أمام عدد من هجمات كلباء كان ابرزها تسديد جوجاك المباغتة في الدقيقة 11، واجرى مدرب كلباء خورخي دا سيلفا تبديلاً اضطرارياً في صفوف فريقه بالدفع بيعقوب الحوسني بديلاً لمنصور البلوشي الذي تعرض للإصابة، في الدقيقة 19.

وألغى حكم المباراة عمار الجنيبي هدفا للشارقة من توقيع كايو بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي التسلل في الدقيقة 22، ونجح محترف الرأس الأخضر ريان مينديز في احراز الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 42.

وواصل الشارقة استحواذه في الشوط الثاني الذي أثمر عن هدف ثانٍ من توقيع المحترف البرازيلي الجديد كايو لوكاس في أولى الأهداف التي يسجلها بقميص الشارقة في الدقيقة "55"، وقلص أسامة الشال الفارق لاتحاد كلباء

في الدقيقة "77"، وعزز محمد خلفان تقدم الشارقة بهدف ثالث في الدقيقة "84".