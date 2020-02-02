الشارقة يتعاقد مع المربوعي هداف دوري الأولى

المصدر: الشارقة – البيان الرياضي

تعاقد نادي الشارقة مع العماني محمد المربوعي لاعب الذيد وهداف دوري الأولى، ومن المقرر الاعلان عن الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية غداً.

وتعد الصفقة هي الثانية بعد تعاقد نادي الشارقة مع البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين السابق الذي يحل بديلاً لمحترف الرأس الأخضر ريكاردو غوميز والذي غاب عن تشكيلة الشارقة في مواجهته اليوم بنظيره اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي.