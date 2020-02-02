65 ميدالية ملونة للامارات بدولية الفجيرة للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حقق أبطال منتخبات وأندية الإمارات 65 ميدالية ملونة خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة الفجيرة الدولية المصنفة من عيار النجمتين والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بأشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو بمجمع زايد الرياضي.

وأقيمت صباحاً منافسات فئتا الأطفال والناشئين حيث تمكن لاعبو الإمارات من تحقيق 18 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و34 ميدالية برونزية.

وكان نصيب منتخبنا الوطني يوم أمس ميداليتان، ذهبية من خلال اللاعب سلطان السويدي ضمن منافسات الناشئين لوزن تحت 61 كغم وبرونزية عن طريق اللاعب أحمد الظنحاني لمنافسات وزن تحت 37 كغم لفئة الناشئين.

فيما حقق أبطال نادي الفجيرة للفنون القتالية - مستضيف البطولة - 22ميدالية ملونة من بينها 5 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و١١ ميداليات برونزية وانطلقت مساء اليوم منافسات اليوم الآخير من بطولة الفجيرة منافسات فئة الكبار والتي تحظى بمشاركة نخبة أبطال رياضة التايكواندو على مستوى العالم.