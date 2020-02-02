"مكافأة اللعب النظيف" تنقذ النصر من غياب نيغريدو وتوزي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أنقذت مكافأة اللعب النظيف النصر من غياب مهاجمه الأسباني ألفارو نيغريدو وزميله البرتغالي توزي في المباراة المقبلة التي يواجه فيها نظيره الظفرة لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

وحصل كل من نيغريدو وتوزي على البطاقة الصفراء الثالثة في رصيدهما في مباراة عجمان التي خسرها العميد بهدف دون رد مساء أمس، ولكن بحكم انتفاعهما بمكافأة اللعب النظيف التي تقضي بسقوط الإنذار الثاني بإمكانهما المشاركة في مباراة الظفرة.

وتنص المادة 54 من لائحة دوري الخليج العربي على أن يتم إسقاط الإنذار الثاني في حال شارك اللاعب فعليا في 3 مباريات في ذات المسابقة ( ولا يشترط أن تكون متتالية) دون حصوله على أي عقوبة إدارية أخرى ك الإنذار الثالث أو الطرد أو أي عقوبات انضباطية.