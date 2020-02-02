خماسية «الزعيم» تهز الوصل وعجمان عقدة النصر

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، عدنان الغربي، أحمد عيسى

فاز العين على الوصل ٥ - ٠ أمس باستاد هزاع بن زايد، في إطار الجولة 15 من دوري الخليج لكرة القدم، وهزت الخسارة الكبيرة قلعة «الإمبراطور» الذي كان يبحث عن الفوز السادس على التوالي، وسجل أهداف «الزعيم» محمد عبد الرحمن، هدفين (ق 2 و9)، والتوغولي لابا كودجو، هدفين (ق 53، 85)، وجمال معروف (ق 90+2)، وشهدت المباراة طرد سالم عبد الله «العين» بالبطاقة الصفراء الثانية (ق 65)، وبفوزه رفع العين رصيده إلى 27 نقطة وصيفاً للدوري ومتساوياً مع الجزيرة في النقاط.

وفاز عجمان على النصر 1 - 0 باستاد آل مكتوم، وسجل الهدف الكاميروني سياني (ق30)، وبهذا الفوز ثبّت «البرتقالي» عقدته عند النصر بالفوز عليه في ملعبه، إذ نجح عجمان في تحقيق انتصاره الرابع في آخر 6 مواجهات، منها 3 انتصارات في ملعب النصر بالنتيجة نفسها «1-0»، ووصل «البرتقالي» إلى النقطة 17 وتجمّد «العميد» عند النقطة 24

وتغلب بني ياس على الظفرة بهدف البرازيلي أنطونيو(ق42) ورفع رصيده إلى 20 نقطة.