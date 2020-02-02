استطلاع « البيان ».. 63.9 % : الدوري لشباب الأهلي

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

توقع 63.9 % من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته «البيان»، خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، قدرة شباب الأهلي على مواصلة صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم ، والتحليق بلقب الموسم الجاري، في حين قلل 36.1 % من المشاركين من هذا الاحتمال، متوقعين عدم قدرة شباب الأهلي على حسم اللقب.

ويتربع «الفرسان» على صدارة الدوري منذ الجولة 11، بعد الإطاحة بالشارقة، ويمتلك حالياً 35 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الجزيرة أقرب مطارديه.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: بعد انتصاف الدوري، هل شباب الأهلي قادر على مواصلة الصدارة وحسم اللقب؟.

تفاصيل

وتوقع 67 % من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، تتويج شباب الأهلي باللقب، مقابل 33 % توقعوا إخفاقه في التحليق بدرع الدوري.

وفي نتائج «فيسبوك»، أشار 65 % إلى قدرة شباب الأهلي على حسم لقب الدوري لصالحه، مقابل 35 % أكدوا عدم قدرته على نيل اللقب، ولم تختلف النسب كثيراً في «تويتر»، حيث توقع 59.9 % مواصلة «الفرسان»، التربع على الصدارة وقنص اللقب، مقابل 40.1 % توقعوا إخفاقه في تحقيق هدفه.

فوز

وأكد بخيت سعد نجم منتخبنا الأسبق ، أن لقاء شباب الأهلي مع الجزيرة في الجولة 16 لدوري الخليج العربي، سيحسم اللقب لصالح «الفرسان» بنسبة 90 %، في حال فوز الأخير وحصده للنقاط الثلاث.

وقال: يواجه شباب الأهلي نظيره الفجيرة اليوم في الجولة 15، والنتيجة تكاد تكون محسومة لصالح «الفرسان»، لذا، فإنه في طريقه لحصد المزيد من النقاط، وتوسيع الفارق مع الجزيرة، أقرب مطارديه، حيث يصطدم فخر أبوظبي بالوحدة اليوم في ديربي العاصمة، وفي حال فوز الوحدة أو تعادله مع الجزيرة، فسيكون الأمر في صالح شباب الأهلي.

وأضاف:لا ننسى أن المباريات القوية لشباب الأهلي، ستكون في الجولات الأخيرة للدوري، ما يعطي فرصة للفرسان لجمع المزيد من النقاط وحسم الدوري مبكراً.

إشادة

وأشاد بخيت سعد بالمستوى الذي يقدمه شباب الأهلي، مشيراً إلى أن ما يميز «الفرسان»، امتلاكهم لعدد كبير من اللاعبين، حيث يضم الفريق 24 لاعباً، والأهم هو قدرة المدرب الأرجنتيني أروابارينا على تدوير هؤلاء اللاعبين، والدفع بهم في كل المسابقات، وهذا أمر يحسب له، لذا، لا نشعر بوجود نقص بالفريق، بالرغم من الغيابات التي قد تقع. وقال: وجود كوكبة من اللاعبين الشباب، إلى جانب اللاعبين المواطنين المميزين، ساهم في تقديم الفريق لمستويات طيبة، وهو ما يفسر عدم اعتماد شباب الأهلي على اللاعب المقيم، حيث يقدم الجميع الأدوار المطلوبة منهم، وأتوقع استمرار النتائج الإيجابية للفرسان في المرحلة المقبلة.